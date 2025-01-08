В МИД России отреагировали на слова Трампа о присоединении Гренландии и Канады

Захарова: говорить о планах Трампа на Гренландию рано — он еще не президент
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Мария Захарова считает, что пока Дональд Трамп не президент - не стоит воспринимать всерьез его заявления
Мария Захарова считает, что пока Дональд Трамп не президент - не стоит воспринимать всерьез его заявления Фото:

Дональд Трамп пока еще не вступил в должность президента страны, поэтому рано говорить о его планах по захвату Канады и Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания американского политика.

«Мне кажется это надо ему вопросы задать [о планах на присоединение Канады и Гренландии]. Давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла. Когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Трамп за последнее время неоднократно давал понять, что хочет видеть в составе США Гренландию, Канаду, а также Панамский залив. Он даже в своих соцсетях уже составил карту, в которой Канада значится как американская территория.

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Дональд Трамп пока еще не вступил в должность президента страны, поэтому рано говорить о его планах по захвату Канады и Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания американского политика. «Мне кажется это надо ему вопросы задать [о планах на присоединение Канады и Гренландии]. Давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла. Когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik. Трамп за последнее время неоднократно давал понять, что хочет видеть в составе США Гренландию, Канаду, а также Панамский залив. Он даже в своих соцсетях уже составил карту, в которой Канада значится как американская территория.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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