В Петербурге школьник кинулся с ножом на полицейских

В Санкт-Петербурге тринадцатилетний подросток кинулся с ножом на полицейских, когда те прибыли на вызов после звонка старшего брата агрессивного подростка. По прибытию в дом, стражей правопорядка встретила пьяная мать детей, которая начала оскорблять полицейских. Именно тогда младший и атаковал правоохранителей. Об этом пишут журналисты.
«Полиция приехала, пытались достучаться, но не получилось. Тогда вызвали МЧС, те вскрыли дверь. Полицейские вывели из квартиры женщину — она была очень пьяная на вид, пыталась сопротивляться, оскорбляла сотрудников. <...> Позже из квартиры выбежал 13-летний подросток. Он бросился с ножом на полицейских», — рассказал РЕН ТВ источник. Полицейские выбили нож из руки ребенка. По итогу была задержана его мать.
Также, как пишут авторы 78.ру, полицейские изначально прибыли в дом семьи после того, как им позвонил старший брат агрессивного подростка и пожаловался, что тот его избил. В настоящий момент дети доставлены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их мать ожидает суда за «неповиновение полиции».
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