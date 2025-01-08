Минпросвещения раскрыло советы по комфортному выходу на учебу после каникул

Минпросвещения поделилось рекомендациями для комфортного возвращения к работе после новогодних каникул. Наставники-просветители Виктория Широбокова и Юлия Минакова предлагают несколько советов для успешной адаптации к учебному процессу.
«За несколько дней до окончания праздников начните возвращаться к привычному режиму сна и бодрствования», — приводит слова наставников официальный telegram-канал Минпросвещения. В публикации отметили, что необходимо отключить гаджеты, приглушить свет и ложиться спать на час раньше. Важным аспектом является сбалансированное питание, включающее овощи и фрукты, а также соблюдение водного баланса.
Эксперты советуют организовать рабочее пространство, чтобы лучше сосредоточиться на задачах. Также необходимо определить краткосрочные и долгосрочные цели на второе полугодие, разбив их на небольшие задачи. Начинать нужно с легких дел и постепенно увеличивать рабочую нагрузку, тщательно планируя свое время, включая работу, отдых и досуг. Желательно не забывать про физическую активность: занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить настроение и повысить уровень энергии, заключили наставники.
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