Минпросвещения раскрыло советы по комфортному выходу на учебу после каникул

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Нагрузку после долгих выходных нужно повышать постепенно, советуют наставники-просветители
Нагрузку после долгих выходных нужно повышать постепенно, советуют наставники-просветители Фото:

Минпросвещения поделилось рекомендациями для комфортного возвращения к работе после новогодних каникул. Наставники-просветители Виктория Широбокова и Юлия Минакова предлагают несколько советов для успешной адаптации к учебному процессу.

«За несколько дней до окончания праздников начните возвращаться к привычному режиму сна и бодрствования», — приводит слова наставников официальный telegram-канал Минпросвещения. В публикации отметили, что необходимо отключить гаджеты, приглушить свет и ложиться спать на час раньше. Важным аспектом является сбалансированное питание, включающее овощи и фрукты, а также соблюдение водного баланса.

Эксперты советуют организовать рабочее пространство, чтобы лучше сосредоточиться на задачах. Также необходимо определить краткосрочные и долгосрочные цели на второе полугодие, разбив их на небольшие задачи. Начинать нужно с легких дел и постепенно увеличивать рабочую нагрузку, тщательно планируя свое время, включая работу, отдых и досуг. Желательно не забывать про физическую активность: занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить настроение и повысить уровень энергии, заключили наставники.

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Минпросвещения поделилось рекомендациями для комфортного возвращения к работе после новогодних каникул. Наставники-просветители Виктория Широбокова и Юлия Минакова предлагают несколько советов для успешной адаптации к учебному процессу. «За несколько дней до окончания праздников начните возвращаться к привычному режиму сна и бодрствования», — приводит слова наставников официальный telegram-канал Минпросвещения. В публикации отметили, что необходимо отключить гаджеты, приглушить свет и ложиться спать на час раньше. Важным аспектом является сбалансированное питание, включающее овощи и фрукты, а также соблюдение водного баланса. Эксперты советуют организовать рабочее пространство, чтобы лучше сосредоточиться на задачах. Также необходимо определить краткосрочные и долгосрочные цели на второе полугодие, разбив их на небольшие задачи. Начинать нужно с легких дел и постепенно увеличивать рабочую нагрузку, тщательно планируя свое время, включая работу, отдых и досуг. Желательно не забывать про физическую активность: занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить настроение и повысить уровень энергии, заключили наставники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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