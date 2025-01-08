Как правильно уплатить налог на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году
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Россияне, чей доход по вкладам не превышает 210 тысяч рублей, не будут облагаться налогом
Россияне, чей доход по вкладам не превышает 210 тысяч рублей, не будут облагаться налогом Фото:

В 2024 году примерно 1,8 миллиона россиян получили уведомления от Федеральной налоговой службы о введении нового налога на доходы с банковских вкладов. Как сообщает РБК, нововведение затронуло тех граждан, чей доход от процентов превысил установленный необлагаемый порог в предыдущем году.

«Впервые налог на вклады в 2024 году уплатили те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. Таких налогоплательщиков в ФНС насчитали 1,8 млн, а совокупная сумма их НДФЛ предварительно ожидалась на уровне 114 млрд рублей», — сообщает РБК.

С 2024 года ставка налога на доходы от процентов по вкладам составляет 15% для той части суммы, которая превышает 2,4 миллиона рублей в год, что на 2% выше предыдущей ставки. Для депозитов со сроком более 15 месяцев предусмотрены специальные условия налогообложения, позволяющие сократить налоговую базу до минимума при определенных условиях. 

С этого года в России введены новые ставки НДФЛ, при которых необлагаемая сумма дохода по вкладам составит 210 тысяч рублей. При этом налог не будет взиматься с доходов по вкладам со ставкой до 1% и по наследственным вкладам. Уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.

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В 2024 году примерно 1,8 миллиона россиян получили уведомления от Федеральной налоговой службы о введении нового налога на доходы с банковских вкладов. Как сообщает РБК, нововведение затронуло тех граждан, чей доход от процентов превысил установленный необлагаемый порог в предыдущем году. «Впервые налог на вклады в 2024 году уплатили те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. Таких налогоплательщиков в ФНС насчитали 1,8 млн, а совокупная сумма их НДФЛ предварительно ожидалась на уровне 114 млрд рублей», — сообщает РБК. С 2024 года ставка налога на доходы от процентов по вкладам составляет 15% для той части суммы, которая превышает 2,4 миллиона рублей в год, что на 2% выше предыдущей ставки. Для депозитов со сроком более 15 месяцев предусмотрены специальные условия налогообложения, позволяющие сократить налоговую базу до минимума при определенных условиях.  С этого года в России введены новые ставки НДФЛ, при которых необлагаемая сумма дохода по вкладам составит 210 тысяч рублей. При этом налог не будет взиматься с доходов по вкладам со ставкой до 1% и по наследственным вкладам. Уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года.
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