На Украине предложили создать марку с Зеленским и Ельциным с матерной подписью

На Украине предложили создать почтовую марку с изображением, иллюстрирующее подписание Будапештского меморандума 1994 года Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой. К ним авторы проекта предлагают дорисовать ныне действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
На саму марку предлагают добавить бранное выражение украинского лидера, которое он использовал, комментируя сам Будапештский меморандум. Об этом сообщил генеральный директор компании «Укрпошта» Игорь Смелянский.
«Мы уже размышляем о первых выпусках 2025 года. И после интервью президента подумали, не продолжить ли серию о „русском военном корабле“ маркой о Будапештском меморандуме», — отметил Смелянский. Его слова передает издание Times of Ukraine.
Директор также показал макет предполагаемой марки. На ней могло бы быть изображение подписания Будапештского меморандума в 1994 году президентами: Борисом Ельциным из России, Биллом Клинтоном из США и Леонидом Кучмой из Украины, к которым добавлен Зеленский. При этом отсутствует упоминание еще одного участника — бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора. Кроме того, на марке планируется размещение фразы Зеленского о договоре, содержащей нецензурную лексику.
Будапештский меморандум предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. 5 декабря украинский лидер заявил, что договор не работает еще с 2014 года. По словам Зеленского, что для обеспечения безопасности нужны «реальные союзы». Об этом писал телеканал RT.
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