Американский колумнист Даниэль Депетрис считает, что украинский конфликт не следует раздувать сверх меры, считая, будто Киев является центром Вселенной. Об этом он написал в своем материале, призвав США не создавать паранойю, будто весь мир сразу ополчится против них, если конфликт на Украине закончится не в пользу Киева.
«Независимо от того, как будет выглядеть гипотетическое мирное урегулирование и на какие уступки придется пойти Киеву (если урегулирование вообще возможно), нам всем следует прекратить раздувать этот конфликт, как будто это глобальное столкновение, которое определит судьбу международного порядка, каким мы его знаем. <...> Украина не центр Вселенной», — подчеркнул Депетрис в своем материале для Financial Times.
Обозреватель отметил также, что США ошибочно считают, будто все их враги автоматически ополчатся против Вашингтона. Он назвал подобную риторику полной чушью. Депетрис отдельно подчеркнул, что даже Китаю, который Штаты сейчас воспринимают как основного потенциального противника, плевать на Украину. Вне зависимости от того, как закончится конфликт, КНР будет действовать согласно своим планам. При этом журналист считает, что Киеву нужно помогать, но в меру.
Авторы The Washington Post отмечали, что если украинский конфликт закончится миром, то таким образом будет подорван авторитет США. Сам будущий глава страны Дональд Трамп заявил, что завершит противостояние между Россией и Украиной в течение полугода, передает MK.RU. До инаугурации Трампа текущий президент Джо Байден усилил поддержку Киева, сообщает 360.Ru. Пентагон также рассчитывает, что после ухода Байдена соответствующая поддержка продолжится.
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