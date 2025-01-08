Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

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Резиденция Камалы Харрис оказалась в в зозне эвакуации из-за пожара в Лос-Анджеллесе
Резиденция Камалы Харрис оказалась в в зозне эвакуации из-за пожара в Лос-Анджеллесе Фото:

После того как Лос-Анджелес охватили пожары, резиденция вице-президента страны Камалы Харрис попала в зону эвакуации. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в [жилом районе] Палисейдс», — передают журналисты. Сама Харрис тем временем находится в Вашингтоне.

О пожаре стало известно утром 8 января. Накануне в Вашингтоне также вводили режим ЧС из-за обильных снегопадов. Местные власти также грозились эвакуацией. 

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После того как Лос-Анджелес охватили пожары, резиденция вице-президента страны Камалы Харрис попала в зону эвакуации. Об этом сообщает телеканал NBC. «Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в [жилом районе] Палисейдс», — передают журналисты. Сама Харрис тем временем находится в Вашингтоне. О пожаре стало известно утром 8 января. Накануне в Вашингтоне также вводили режим ЧС из-за обильных снегопадов. Местные власти также грозились эвакуацией. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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