Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

После того как Лос-Анджелес охватили пожары, резиденция вице-президента страны Камалы Харрис попала в зону эвакуации. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в [жилом районе] Палисейдс», — передают журналисты. Сама Харрис тем временем находится в Вашингтоне.
О пожаре стало известно утром 8 января. Накануне в Вашингтоне также вводили режим ЧС из-за обильных снегопадов. Местные власти также грозились эвакуацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.