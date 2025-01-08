Степанов день: история праздника, традиции и приметы

9 января в народе называется Степановым днем, а в православном календаре — днем памяти первомученика Стефана. Рассказываем, кому возносят честь в этот день, а также о его традициях и обычаях.
Кто такой первомученик Стефан
Стефан, в честь которого назван день в православном и народном календарях, родился в самом начале Нашей эры на территории современной Греции. Он был евреем, но проникся христианской верой и стал одним из семи первых диаконов — младших священнослужителей, выбранных апостолами. Стефана за его крепкую веру назначили архидиаконом — то есть первым, главным из диаконов.
Вместе с другими диаконами Стефан заботился о нуждающихся, приходивших в церковь. Это могли быть дети, оставшиеся без родителей, жены, потерявшие мужей, одинокие старики, люди без средств к существованию.
Позднее Стефан стал проповедником в Иерусалиме. Его проповеди находили большой отклик у людей и недовольство фарисеев. Последние схватили Стефана, привели на суд и оклеветали — сказали, что он оскорбляет Бога и пророка Моисея.
На суде Стефану явился Господь, о чем он известил своих судей, приведя их в гнев. Стефана били камнями, а он во время этих издевательств просил Бога помиловать своих убийц и не вменять его смерть им во грех. Стефан стал первым, кто погиб, защищая христианскую веру, поэтому его называют первомучеником.
После смерти тело Стефана бросили в месте, где бродили дикие звери, ожидая, что те обглодают останки. Но еврейский учитель Гамалиил и его сын Авив тайком выкрали тело и захоронили его, а впоследствии и сами приняли христианство.
Мощи святого Стефана были признаны чудодейственными. По свидетельствам верующих, люди неоднократно получали исцеление, прикладываясь к ним. Десница первомученика хранится в Серапионовой палате Троице-Сергиевой лавры.
Степанов день в народном календаре
Степанов день нес важное хозяйственное значение для крестьян на Руси. В эту дату все, кто имел скотину, заключали соглашения с пастухами о ее выпасе. Пастухи старались провести Степанов день максимально продуктивно и достигнуть договоренности с максимальным количеством людей, потому что от этого зависело их благосостояние в течение всего года.
В Степанов день уделяли внимание лошадям. Если в доме была серебряная посуда, то лошадей поили из нее. Чтобы защитить скотину от ведьм и прочей нечисти, по углам двора вбивали осиновые колья. Считалось, что это импровизированное заграждение защищало от нежелательного влияния.
Свои традиции были у девушек. В этот день они объединялись, устанавливали большую чашу и сливали туда воду из принесенных из дома сосудов, таким образом символически прощаясь с печалями. Так как Степанов день приходится на период святок, в эту дату продолжали колядовать, угощать пирогами и другими вкусными блюдами.
Народные приметы на 9 января говорили, что после Степанова дня должны наступить холода. Но если в этот день шел снег, считалось, что в ближайшее время погода будет мокрой и слякотной.
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