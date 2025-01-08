Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами РФ

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ПВО перехватила и уничтожила беспилотники ВСУ
ПВО перехватила и уничтожила беспилотники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над регионами России в ночь на 8 января были уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«БПЛА противника перехвачены над семью регионами России и акваторией Азовского моря», — сообщает Минобороны. В частности, над Саратовской областью сбиты 11 беспилотников, четыре уничтожены над акваторией Азовского моря. Также атакам подверглись Курская, Ростовская (по четыре беспилотника), Белгородская, Брянская (по три беспилотника) и Волгоградская (один БПЛА) области. Два БПЛА уничтожены над Краснодарским краем.

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Над регионами России в ночь на 8 января были уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «БПЛА противника перехвачены над семью регионами России и акваторией Азовского моря», — сообщает Минобороны. В частности, над Саратовской областью сбиты 11 беспилотников, четыре уничтожены над акваторией Азовского моря. Также атакам подверглись Курская, Ростовская (по четыре беспилотника), Белгородская, Брянская (по три беспилотника) и Волгоградская (один БПЛА) области. Два БПЛА уничтожены над Краснодарским краем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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