Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами РФ

Над регионами России в ночь на 8 января были уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«БПЛА противника перехвачены над семью регионами России и акваторией Азовского моря», — сообщает Минобороны. В частности, над Саратовской областью сбиты 11 беспилотников, четыре уничтожены над акваторией Азовского моря. Также атакам подверглись Курская, Ростовская (по четыре беспилотника), Белгородская, Брянская (по три беспилотника) и Волгоградская (один БПЛА) области. Два БПЛА уничтожены над Краснодарским краем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.