Блинкен заявил о стараниях Трампа для Украины

Блинкен: Трамп сможет добиться лучших условий для Киева на переговорах
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Трамп постарается для Украина, считает Блинкен
Трамп постарается для Украина, считает Блинкен Фото:
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Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа поможет Украине достичь наилучшей сделки в процессе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы Украина договорилась о наилучшей возможной сделке», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он добавил, что новая команда американских властей определит, какую роль США сыграют в этих переговорах.

Трамп надеется, что ему удастся завершить украинский конфликт в течение шести месяцев после его инаугурации. Он считает важным найти эффективное решение в краткие сроки.

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Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа поможет Украине достичь наилучшей сделки в процессе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы Украина договорилась о наилучшей возможной сделке», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он добавил, что новая команда американских властей определит, какую роль США сыграют в этих переговорах. Трамп надеется, что ему удастся завершить украинский конфликт в течение шести месяцев после его инаугурации. Он считает важным найти эффективное решение в краткие сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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