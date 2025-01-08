Блинкен заявил о стараниях Трампа для Украины

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа поможет Украине достичь наилучшей сделки в процессе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы Украина договорилась о наилучшей возможной сделке», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он добавил, что новая команда американских властей определит, какую роль США сыграют в этих переговорах.
Трамп надеется, что ему удастся завершить украинский конфликт в течение шести месяцев после его инаугурации. Он считает важным найти эффективное решение в краткие сроки.
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