07 января 2025

ВОЗ: вспышка метапневмовируса в Китае является нормальной

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницы в Китае не переполнены, заявили в ВОЗ
Больницы в Китае не переполнены, заявили в ВОЗ Фото:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае. Там заявили, что нынешняя вспышка метапневмовируса не выходит за рамки сезонной нормы. 

«Китайские власти сообщают, что система здравоохранения не перегружена. Не было никаких чрезвычайных ситуаций или ответных мер. Зарегистрированные в КНР уровни острых респираторных инфекций, включая hMPV, находятся в пределах ожидаемого диапазона для зимнего сезона», — информирует ВОЗ.

ВОЗ продолжает тщательный мониторинг респираторных заболеваний на глобальном уровне. Совместные системы эпиднадзора позволяют оперативно реагировать на изменения и при необходимости обновлять рекомендации по предотвращению распространения инфекций, рассказали в организации.

В Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Предполагалось, что больницы в стране переполнены. Смертность вируса больше, чем у коронавируса и достигает 43%.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае. Там заявили, что нынешняя вспышка метапневмовируса не выходит за рамки сезонной нормы.  «Китайские власти сообщают, что система здравоохранения не перегружена. Не было никаких чрезвычайных ситуаций или ответных мер. Зарегистрированные в КНР уровни острых респираторных инфекций, включая hMPV, находятся в пределах ожидаемого диапазона для зимнего сезона», — информирует ВОЗ. ВОЗ продолжает тщательный мониторинг респираторных заболеваний на глобальном уровне. Совместные системы эпиднадзора позволяют оперативно реагировать на изменения и при необходимости обновлять рекомендации по предотвращению распространения инфекций, рассказали в организации. В Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Предполагалось, что больницы в стране переполнены. Смертность вируса больше, чем у коронавируса и достигает 43%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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