Чиновник из России найден мертвым в отеле в Таиланде

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Российский чиновник умер в Таиланде через несколько часов после того, как заселился в отель
Российский чиновник умер в Таиланде через несколько часов после того, как заселился в отель Фото:

Российский чиновник был найден мертвым в номере отеля в Таиланде. Тело мужчины обнаружили спустя две недели после его приезда в Паттайю, куда он прибыл 30 декабря для отдыха.

«Чиновник приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после — перестал выходить на связь», — сообщает издание Life. Родные потеряли с ним связь и подняли тревогу, когда он не вернулся в Россию в запланированный срок.

По предварительной информации, смерть чиновника наступила приблизительно через час после последнего разговора с сыном. В момент смерти мужчины ему было 45 лет, у него осталось двое детей в возрасте 7 и 14 лет. Обстоятельства и причина смерти пока не установлены.

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Российский чиновник был найден мертвым в номере отеля в Таиланде. Тело мужчины обнаружили спустя две недели после его приезда в Паттайю, куда он прибыл 30 декабря для отдыха. «Чиновник приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после — перестал выходить на связь», — сообщает издание Life. Родные потеряли с ним связь и подняли тревогу, когда он не вернулся в Россию в запланированный срок. По предварительной информации, смерть чиновника наступила приблизительно через час после последнего разговора с сыном. В момент смерти мужчины ему было 45 лет, у него осталось двое детей в возрасте 7 и 14 лет. Обстоятельства и причина смерти пока не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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