Чиновник из России найден мертвым в отеле в Таиланде

Российский чиновник был найден мертвым в номере отеля в Таиланде. Тело мужчины обнаружили спустя две недели после его приезда в Паттайю, куда он прибыл 30 декабря для отдыха.
«Чиновник приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после — перестал выходить на связь», — сообщает издание Life. Родные потеряли с ним связь и подняли тревогу, когда он не вернулся в Россию в запланированный срок.
По предварительной информации, смерть чиновника наступила приблизительно через час после последнего разговора с сыном. В момент смерти мужчины ему было 45 лет, у него осталось двое детей в возрасте 7 и 14 лет. Обстоятельства и причина смерти пока не установлены.
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