Будущих мам и пап в России ждет генетическое тестирование

Граждане России, которые планируют завести ребенка, будут проходить генетическое тестирование. Это обследование позволит оценить риски заболеваний, которые передадутся плоду по наследству. Поручение внедрять генетическое тестирование для будущих мам и пап дал президент РФ Владимир Путин.
«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — следует из текста поручений. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности для студенток. Его поднимут до уровня прожиточного минимума.
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