Олень убил работника Читинского зоопарка

Сотрудник зоопитомника «Амодово» под Читой погиб после нападения изюбря. Инцидент произошел вечером, когда работник пытался вернуть животное в вольер. Об этом рассказал директор Читинского зоопарка Вадим Костенников.
«Он (олень — прим.) вырвался из своего вольера. Животное возрастное, ему хватило силы сломать это все. Вылетел в другой вольер к самкам, от самок вылетел в другой вольер к гусям. Три человека пытались его загнать. Один человек погиб», — сообщил Костенников. Его слова приводит РЕН ТВ. Он отметил, что что после нападения всех посетителей эвакуировали, а животное застрелили.
По словам очевидцев, изюбрь прорвал ограждение и оказался в соседнем вольере. Сотрудник зоопарка попытался вернуть животное, но олень напал на него и сбил с ног. «Олень сначала вырвался из вольера, а потом напал на работника, который пришел вернуть его обратно, повалил на землю. Возле вольера было много людей с детьми, началась паника, крики, люди стали убегать», — рассказала свидетельница «Чита.Ру».
По данному факту начата доследственная проверка по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем гибель человека. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Решение по делу примут после завершения проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.