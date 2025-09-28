Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 подала новый голосовой сигнал

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал
Военная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», 28 сентября 2025 года передала в эфир новый голосовой сигнал. Об этом сообщает telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире радиостанции в 15:41 по московскому времени прозвучало слово «Капосорт». Это произошло на фоне привычного короткого жужжащего сигнала, который станция транслирует круглосуточно с 1970-х годов. 

Радиостанция УВБ-76, функционирующая с 1970-х годов, прославилась постоянной передачей коротких жужжащих сигналов, иногда прерываемых редкими голосовыми сообщениями на русском языке. Благодаря характерному звуку в среде радиолюбителей она получила неофициальное название «Жужжалка». Станция пользуется широкой популярностью среди радиосталкеров.

