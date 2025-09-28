Суд оставил в силе решение о снятии с выборов партии «Великая Молдавия»

ЦИК республики отстранила партию «Великая Молдова»
ЦИК республики отстранила партию «Великая Молдова»
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Апелляционная палата Молдовы оставила в силе решение ЦИК об исключении партии «Великая Молдова» из парламентских выборов, но политформирование опротестовало его в Высшей судебной инстанции. Об этом сообщил экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ.

«Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов. Но мы уже опротестовали это в Высшей судебной палате», — сказала Фуртунэ РИА Новости.

Она отметила, что с самого утра знала о предстоящем решении и что судебные разбирательства намеренно затягивают до ночи, чтобы аннулировать бюллетени с голосами за ее партию и перераспределить их в пользу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Фуртунэ готова обратиться в Европейский суд по правам человека.

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, где за 101 мандат борются 23 конкурента: 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Выборы состоятся при явке трети избирателей из списков. Пороги: 2% для независимых, 5% для партий, 7% для блоков. ЦИК аккредитовала более 3400 наблюдателей, включая 912 международных, но среди них нет представителей России и МПА СНГ.

Ранее экс-глава Гагаузии Ирина Влах обвинила власти в использовании административного ресурса для борьбы с оппозицией. . Она сказала, что власть очень серьезно использовала административный ресурс в борьбе со своими гражданами, что практически всю избирательную кампанию людей наказывали и штрафовали. Экс-президент Владимир Воронин заявил о фальсификациях на зарубежных участках, включая бюллетени со штампом «VOTAT» и избыток 500 тысяч бюллетеней. 

