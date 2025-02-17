Ученые предложили взорвать «мегабомбу» для решения глобальной проблемы

Исследователь Эндрю Хаверли из Рочестерского технологического института высказал уникальное решение для борьбы с изменениями климата на Земле, предложив взорвать термоядерную бомбу мощностью 81 гигатонн. Об этом информирует сайт Arxiv, где публикуются научные работы.
«Взрыв сможет измельчить почти четыре триллиона тонн базальта на дне океана, запустив естественный процесс по высасыванию углекислого газа из атмосферы, в результате чего поглотятся все его выбросы за последние 30 лет», — следует из исследования Хаверли. Так называемую «мегабомбу» ученый предложил активировать в районе плато Кергелен в Южном океане. Ученый также отметил, что заряды, заложенные на глубине от шести до восьми километров, создадут необходимое давление для минимизации радиационного загрязнения и потенциального вреда экосистеме.
Стоимость создания и детонации бомбы, по расчетам Хаверли, составит около 10 миллиардов долларов. Это значительно меньше прогнозируемых 100 триллионов долларов ущерба от изменения климата к 2100 году, — сделал вывод научный сотрудник. По его словам, предложенный метод не только инновационен, но и экономически выгоден с точки зрения предотвращения будущих затрат на борьбу с климатическими изменениями.
Ранее ученые также предложили сократить мировое время на одну секунду для его синхронизации с аномальным высоким вращением Земли к настоящему моменту. Исследователи предполагают изменить мировые часы через несколько лет.
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