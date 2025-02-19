Путин назвал неуместной истерику Киева вокруг переговоров России и США

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Путин заявил, что истерика Украины вокруг переговоров РФ и США неуместна
Путин заявил, что истерика Украины вокруг переговоров РФ и США неуместна Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал позицию Киева по вопросу переговоров между Россией и США. Российский лидер назвал эту истерику неуместной.

«США говорили, что переговорный процесс должен проходить с участием и РФ, и Украины», — подчеркнул Путин. Это заявление прозвучало в ходе визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Также глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ к возобновлению переговорного процесса относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что приоритетным направлением является урегулирование этого конфликта. Президент отметил, что Москва всегда была открыта к диалогу как с Киевом, так и с западными странами. Путин также указал на то, что именно европейские страны прекратили вести диалог с РФ, а украинское правительство приняло закон, запрещающий переговоры.

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал позицию Киева по вопросу переговоров между Россией и США. Российский лидер назвал эту истерику неуместной. «США говорили, что переговорный процесс должен проходить с участием и РФ, и Украины», — подчеркнул Путин. Это заявление прозвучало в ходе визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Также глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ к возобновлению переговорного процесса относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что приоритетным направлением является урегулирование этого конфликта. Президент отметил, что Москва всегда была открыта к диалогу как с Киевом, так и с западными странами. Путин также указал на то, что именно европейские страны прекратили вести диалог с РФ, а украинское правительство приняло закон, запрещающий переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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