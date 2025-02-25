Мурашко: средняя зарплата врачей в России выросла до 123 тысяч

В 2024 году средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, при этом в 2019 году она была на уровне 80 тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также средняя зарплата среднего медицинского персонала увеличилась до 61 тысячи рублей в прошлом году, в 2019 году она составляла 39,5 тысячи рублей.
«Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране — 80 756 рублей, 2023 год — 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года — 123 259 рублей», — заявил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года будет произведена индексация зарплат работников ряда отраслей, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры, а также персонала МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесного хозяйства. Член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что повышение составит 13,2%.
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