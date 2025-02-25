Мурашко: средняя зарплата врачей в России выросла до 123 тысяч

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Средняя зарплата врачей выросла с 80 до 123 тысяч рублей
Средняя зарплата врачей выросла с 80 до 123 тысяч рублей Фото:

В 2024 году средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, при этом в 2019 году она была на уровне 80 тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также средняя зарплата среднего медицинского персонала увеличилась до 61 тысячи рублей в прошлом году, в 2019 году она составляла 39,5 тысячи рублей. 

«Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране — 80 756 рублей, 2023 год — 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года — 123 259 рублей», — заявил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года будет произведена индексация зарплат работников ряда отраслей, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры, а также персонала МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесного хозяйства. Член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что повышение составит 13,2%. 

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В 2024 году средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, при этом в 2019 году она была на уровне 80 тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также средняя зарплата среднего медицинского персонала увеличилась до 61 тысячи рублей в прошлом году, в 2019 году она составляла 39,5 тысячи рублей.  «Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране — 80 756 рублей, 2023 год — 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года — 123 259 рублей», — заявил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года будет произведена индексация зарплат работников ряда отраслей, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры, а также персонала МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесного хозяйства. Член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что повышение составит 13,2%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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