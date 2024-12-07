В Госдуме заявили, что части россиян проиндексируют зарплаты на 13,2%

Зарплаты врачей, педагогов, соцработников и работников культуры, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств проиндексируют на 13,2% с 1 января 2025 года. Об этом сообщила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены. Зарплаты вырастут на 13,2% с 1 января следующего года», — цитируют РИА Новости депутата ГД.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 октября 2025 года ожидается еще одна индексация. Она затронет работников других госучреждений, Следственного комитета, судей и прокуроров. Им зарплаты в 2025 году предлагают увеличить на 4,5%.
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