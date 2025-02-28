Прокуратура вступится за женщин, которым отказали в абортах в Волгоградской области

Вологодская прокуратура начала проверку из-за отказов в проведении абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Волгоградская прокуратура рекомендует женщинам, которым отказали в абортах, обращаться с заявлением
Волгоградская прокуратура рекомендует женщинам, которым отказали в абортах, обращаться с заявлением Фото:

Вологодская областная прокуратура начала проверку после поступления информации о том, что женщинам в регионе отказывают в предоставлении медицинской помощи по проведению абортов. Об этом сообщила прокуратура.

«Органами прокуратуры Вологодской области организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отказах жительницам региона в оказании медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности», — передает ТАСС сообщение прокуратуры. Там отметили, что будут приняты соответствующие меры при достаточных основаниях. Женщинам рекомендуется обращаться в прокуратуру с заявлениями. 

Ранее глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов обратился к прокурору региона Андрею Тимошичеву с просьбой проверить факты отказов в проведении искусственного прерывания беременности в бюджетных медицинских учреждениях. Морозов сообщил, что за последнюю неделю к нему обратились три женщины из разных районов области, которым отказали в проведении аборта в государственных клиниках, передают «Ведомости».

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Вологодская областная прокуратура начала проверку после поступления информации о том, что женщинам в регионе отказывают в предоставлении медицинской помощи по проведению абортов. Об этом сообщила прокуратура. «Органами прокуратуры Вологодской области организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отказах жительницам региона в оказании медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности», — передает ТАСС сообщение прокуратуры. Там отметили, что будут приняты соответствующие меры при достаточных основаниях. Женщинам рекомендуется обращаться в прокуратуру с заявлениями.  Ранее глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов обратился к прокурору региона Андрею Тимошичеву с просьбой проверить факты отказов в проведении искусственного прерывания беременности в бюджетных медицинских учреждениях. Морозов сообщил, что за последнюю неделю к нему обратились три женщины из разных районов области, которым отказали в проведении аборта в государственных клиниках, передают «Ведомости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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