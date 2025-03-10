В Петербурге завершено расследование громкого уголовного дела о незаконной миграции 150 тысяч иностранцев. Фигурантами стали 20 человек, включая бывшего муниципального депутата и заместителя начальника Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, в числе которых бывшие депутат муниципального образования и заместитель начальника УВМ регионального управления МВД России. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании, руководстве и участи в преступном сообществе, организации незаконной миграции, организации превышения должностных полномочий», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале.
По версии следствия, с марта 2020 года по октябрь 2022 года бывший депутат муниципального совета одного из внутригородских муниципальных образований Колпинского района города организовал преступное сообщество. В его состав вошли заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и еще 18 человек. Преступная группа занималась массовой постановкой на миграционный учет иностранных граждан с использованием подложных документов. Для этого были специально созданы хостелы и другие организации, якобы предоставляющие услуги временного размещения иностранцев. За указанный период злоумышленники незаконно поставили на миграционный учет более 150 тысяч иностранных граждан.
Следователями было проведено более 80 обысков, допрошено свыше 150 свидетелей. В результате следственных действий собраны неопровержимые доказательства причастности всех обвиняемых к совершению преступлений. Общий объем уголовного дела составил более 500 томов. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 128 миллионов рублей. В отношении одного из должностных лиц и еще одного фигуранта уголовные дела выделены в отдельное производство и расследуются отдельно.
На данный момент все иностранные граждане, незаконно поставленные на миграционный учет участниками преступного сообщества, сняты с учета. Их документы аннулированы, и в отношении каждого из них приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд. Решение о мере наказания обвиняемым примет суд после рассмотрения материалов дела по существу.
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