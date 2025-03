The Drinks Business: мировые производители виски приостановят выпуск напитков

Известные фирмы по производству спиртных напитков берут паузу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупные производители спиртных напитков сокращают объемы производства. Речь идет о компаниях Irish Distillers, Diageo, Brown-Forman, пишет издание The Drinks Business. «Компания Irish Distillers сообщила о приостановке производства виски на заводе Midleton Distillery. Этот завод известен тем, что на нем выпускаются такие марки виски как Jameson, Redbreast, Midleton Very Rare и Powers. Решение было принято на фоне сокращения выпуска другими крупными производителями спиртных напитков, включая Diageo и Brown-Forman», — пишет издание. Компания Diageo временно остановила процессы дистилляции и розлива на своем заводе в Кентукки. В Brown-Forman ищут альтернативные пути для поддержания своего производства, включая совместные модели работы с другими компаниями. Мелкие производители, такие как Waterford Whisky и Blackwater Distillery, испытывают финансовые трудности. Проблемы в отрасли связаны с превышением объема предложения над спросом, сообщает The Drinks Business.

