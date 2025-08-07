Миронов рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа

Миронов: встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миронов дал прогноз на встречу лидеров России и США
Миронов дал прогноз на встречу лидеров России и США Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по «партии войны» на Западе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе», — передают слова Миронова РИА Новости. По словам политика, Трампа пытаются «загнать в ловушку», преследуя политические и финансовые интересы, и если ему удастся им противостоять, то это «станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о встрече Трампа и Путина уже согласована и теперь прорабатывается. 6 августа в Кремле приняли спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которому, по словам Ушакова, были переданы «некоторые сигналы» по украинскому вопросу от России и США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по «партии войны» на Западе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. «Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе», — передают слова Миронова РИА Новости. По словам политика, Трампа пытаются «загнать в ловушку», преследуя политические и финансовые интересы, и если ему удастся им противостоять, то это «станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ». Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о встрече Трампа и Путина уже согласована и теперь прорабатывается. 6 августа в Кремле приняли спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которому, по словам Ушакова, были переданы «некоторые сигналы» по украинскому вопросу от России и США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...