Миронов рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа

Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по «партии войны» на Западе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.
«Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе», — передают слова Миронова РИА Новости. По словам политика, Трампа пытаются «загнать в ловушку», преследуя политические и финансовые интересы, и если ему удастся им противостоять, то это «станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о встрече Трампа и Путина уже согласована и теперь прорабатывается. 6 августа в Кремле приняли спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которому, по словам Ушакова, были переданы «некоторые сигналы» по украинскому вопросу от России и США.
