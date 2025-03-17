ВС РФ в Курской области вынудили ВСУ разработать курс по спасению

ВСУ внедрили курс по правилам поведения в российском плену. Об этом рассказали в силовых структурах России.
«В 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области в ходе боев на территории Курской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что по ходу курса украинским военным дают информацию, чтобы они знали, что при первой возможности должны сдаться и не раскрывать лишнюю информацию.
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что уже около 430 украинских военных попали в плен. По его словам, они осознают бесперспективность сопротивления, передает RT.
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