ВС РФ в Курской области вынудили ВСУ разработать курс по спасению

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В ВСУ обучают военных как вести себя в плену
В ВСУ обучают военных как вести себя в плену Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ внедрили курс по правилам поведения в российском плену. Об этом рассказали в силовых структурах России.

«В 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области в ходе боев на территории Курской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что по ходу курса украинским военным дают информацию, чтобы они знали, что при первой возможности должны сдаться и не раскрывать лишнюю информацию.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что уже около 430 украинских военных попали в плен. По его словам, они осознают бесперспективность сопротивления, передает RT.

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ВСУ внедрили курс по правилам поведения в российском плену. Об этом рассказали в силовых структурах России. «В 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области в ходе боев на территории Курской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что по ходу курса украинским военным дают информацию, чтобы они знали, что при первой возможности должны сдаться и не раскрывать лишнюю информацию. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что уже около 430 украинских военных попали в плен. По его словам, они осознают бесперспективность сопротивления, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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