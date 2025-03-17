Представитель Зеленского предрек России скорое возвращение западного бизнеса

Западный бизнес может вернуться в Россию, это лишь «вопрос времени». Такое заявление сделал советник–уполномоченный украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
«Западные компании возобновят сотрудничество с Россией в том или ином виде, это лишь вопрос времени», — передает слова Власюка издание Politico. Он добавил, что компании из Европы могут захотеть возобновить отношения с Россией, особенно в сфере энергоресурсов.
Дискуссии о возвращении иностранных компаний активизировались на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи упомянул, что некоторые американские компании могут возобновить бизнес в РФ, если будет достигнуто мирное соглашение, передает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по возвращению иностранных компаний и о необходимости создания условий для российских производителей.
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