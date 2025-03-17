Представитель Зеленского предрек России скорое возвращение западного бизнеса

Politico: Киев считает, что возвращение западного бизнеса в РФ — вопрос времени
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Компании из Европы могут быть заинтересованы в восстановлении отношений с Россией, заявил Власюк
Компании из Европы могут быть заинтересованы в восстановлении отношений с Россией, заявил Власюк Фото:

Западный бизнес может вернуться в Россию, это лишь «вопрос времени». Такое заявление сделал советник–уполномоченный украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

«Западные компании возобновят сотрудничество с Россией в том или ином виде, это лишь вопрос времени», — передает слова Власюка издание Politico. Он добавил, что компании из Европы могут захотеть возобновить отношения с Россией, особенно в сфере энергоресурсов.

Дискуссии о возвращении иностранных компаний активизировались на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи упомянул, что некоторые американские компании могут возобновить бизнес в РФ, если будет достигнуто мирное соглашение, передает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по возвращению иностранных компаний и о необходимости создания условий для российских производителей.

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Западный бизнес может вернуться в Россию, это лишь «вопрос времени». Такое заявление сделал советник–уполномоченный украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. «Западные компании возобновят сотрудничество с Россией в том или ином виде, это лишь вопрос времени», — передает слова Власюка издание Politico. Он добавил, что компании из Европы могут захотеть возобновить отношения с Россией, особенно в сфере энергоресурсов. Дискуссии о возвращении иностранных компаний активизировались на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи упомянул, что некоторые американские компании могут возобновить бизнес в РФ, если будет достигнуто мирное соглашение, передает Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по возвращению иностранных компаний и о необходимости создания условий для российских производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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