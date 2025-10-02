Певец Авраам Руссо поделился забавной историей о провале с верблюдом на своем концерте в спорткомплексе «Олимпийский» в 2002 году. О случае он рассказал в шоу «Что было раньше» на YouTube.
«В 2002 году я приехал на выступление. Это был знаковый концерт, практически полный „Олимпийский“. Я раскручивался, мне надо было „поставить печать“, что я звезда», — рассказал Руссо. По задумке, в середине шоу на сцену должен был выйти караван из 10 верблюдов. Однако во время прогона за час до концерта последний верблюд застрял на сцене.
«Стоит, не хочет идти. И он обкакался такой кучей. Это была катастрофа», — вспомнил певец. Ситуацию спас переводчик, который каким-то образом убедил животное покинуть сцену.
Руссо отметил, что инцидент стал для него уроком: «Мы хотели эффект, но получили совсем другой». Концерт в итоге прошел успешно, закрепив статус артиста, но история с верблюдом осталась в памяти как комичный момент его карьеры.
Авраам — российский эстрадный исполнитель армянского происхождения, родившийся в сирийском Алеппо в семье эмигрантов. Артист вырос в небольшой семье. Он получил широкую известность благодаря таким композициям, как «Amor» и «Tonight», а также сотрудничеству с другими исполнителями, в частности, с Кристиной Орбакайте. В 2006 году на Авраама было совершено покушение, после чего певец на некоторое время покинул Россию. Расследование уголовного дела, связанного с его похищением, завершилось в 2021 году.
