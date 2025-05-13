В Кремле подтвердили подготовку к переговорам с Украиной в Стамбуле

Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — заявил Песков. Он добавил, что в вопросе о возможной встречи с Украиной следует, прежде всего, опираться на заявление президента России Владимира Путина.
Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом он сообщил в своем заявлении для СМИ в Кремле после торжеств, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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