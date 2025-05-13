В Кремле подтвердили подготовку к переговорам с Украиной в Стамбуле

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Россия продолжает готовиться к переговорам, заявил Песков
Россия продолжает готовиться к переговорам, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — заявил Песков. Он добавил, что в вопросе о возможной встречи с Украиной следует, прежде всего, опираться на заявление президента России Владимира Путина.

Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом он сообщил в своем заявлении для СМИ в Кремле после торжеств, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — заявил Песков. Он добавил, что в вопросе о возможной встречи с Украиной следует, прежде всего, опираться на заявление президента России Владимира Путина. Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом он сообщил в своем заявлении для СМИ в Кремле после торжеств, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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