Госдума увеличила штрафы за нарушение требований о защите информации

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на ужесточение наказания за несоблюдение правил защиты информации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Согласно новым поправкам, максимальный размер административного штрафа за нарушение требований по защите информации для должностных лиц увеличен до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Ранее максимальные штрафы по данной статье не превышали 15 тысяч рублей, что, по мнению законодателей, не соответствовало уровню потенциального ущерба.
Поправки также усилили ответственность за нарушение требований по защите информации, составляющей государственную тайну. Теперь, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штрафы для организаций и должностных лиц также могут достигать 100 тысяч рублей. Кроме того, аналогичные санкции предусмотрены за использование несертифицированных средств защиты информации.
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