Россиянин Калина в девятый раз стал чемпионом мира по параплаванию

Россиянин Андрей Калина выиграл золото чемпионата мира по параплаванию на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов класса SB8. Соревнования проходят в Сингапуре.
«Россиянин Андрей Калина стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом», — сообщило РИА «Новости». Победный результат Калиной составил 1 минуту 08,43 секунды.
Спортсмену 38 лет. С полученным золотом, Калина стал девятикратным чемпионом мира по параплаванию. Он также является семикратным паралимпийским чемпионом.
Второе место на этой дистанции занял еще один россиянин, Даниил Смирнов, с результатом 1 минута 10,72 секунды. В категории SB8 участвуют спортсмены с нарушениями физического здоровья.
