Россиянин Калина в девятый раз стал чемпионом мира по параплаванию

Россиянин Калина стал чемпионом мира по параплаванию
Россиянин Андрей Калина выиграл золото чемпионата мира по параплаванию на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов класса SB8. Соревнования проходят в Сингапуре.

«Россиянин Андрей Калина стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом», — сообщило РИА «Новости». Победный результат Калиной составил 1 минуту 08,43 секунды.

Спортсмену 38 лет. С полученным золотом, Калина стал девятикратным чемпионом мира по параплаванию. Он также является семикратным паралимпийским чемпионом.

Второе место на этой дистанции занял еще один россиянин, Даниил Смирнов, с результатом 1 минута 10,72 секунды. В категории SB8 участвуют спортсмены с нарушениями физического здоровья. 

