Актер из «Улицы разбитых фонарей» Алферов погиб на СВО
Актер театра и кино Вадим Алферов трагически погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Артист скончался в возрасте 50 лет. Алферов известен своими ролями в таких российских сериалах, как: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и другие.
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