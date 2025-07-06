«Не от Челобанова»: Георгиади рассказала, от кого на «Суперстаре» у нее шли мурашки

Ксения Георгиади, ставшая победительницей последнего сезона «Суперстара», в финале боролась за победу с Азизой и Сергеем Челобановым. От последнего регулярно шли мурашки у Леры Кудрявцевой: телеведущая сама неоднократно об этом говорила в эфире шоу. Ксения Георгиади заверила корреспондента URA.RU: таких эмоций по отношению к Сергею Васильевичу она не испытывала.
«От Челобанова у меня лично мурашки не шли, — смеется Ксения. — Не знаю, почему: не шли и все. Наверное, просто я плохо знакома с его творчеством. Скорее всего, когда он гремел здесь, я в то время находилась в Греции. Я не знаю его и его творчество. Мне нужно так: если у того или иного исполнителя есть голос, то он должен быть. А я там (у Челобанова — авт.) его не слышала, прошу прощения».
При этом Ксения добавляет, что на «Суперстаре» у нее мурашки шли, как и Кудрявцевой. Только от других людей. Их, по словам Георгиади, на проекте было немало.
«Вадим (Такменев — авт.) — для меня это царь, это моя любовь, — продолжает Ксения. — От него шли. От Наташи Королевой — тоже (смеется). Потрясающий Андрей Царь — режиссер-постановщик наш. Я его однажды даже остановила и сказала: „Стой. Не могу пройти мимо тебя. Мне хочется тебя обнять“. Я его обняла и говорю: „Подожди, еще чуть-чуть. Постой. Все, можешь идти: я тебе отдала все свои положительные эмоции“. Там вообще был коллектив потрясающий: все делали прекрасно».
По словам Георгиади, за кулисами между участниками сложилась теплая атмосфера. Никаких скандалов не происходило. Более того, с многими из них она продолжает общение до сих пор.
«Из участников мне близка Маргарита Суханкина, — объясняет Ксения. — Она такая позитивная, добрая, умная, артистичная. Я смотрела ее номера и влюбилась в нее. А Ираклий — чудо вообще! Такой парень классный! Сережа Минаев — тоже. Мы с ним стали ближе друг к другу, хотя много лет знакомы. Мы до сих пор со всеми общаемся, несмотря на то, что проект закончился».
Ксения надеется, что телевизионщики обязательно позовут ее в какой-то другой проект. Певица говорит: пока форма есть, ее грех не показывать.
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