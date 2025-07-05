Панайотов объяснил причину возвращения Валерия Леонтьева на сцену

Певец Валерий Леонтьев готовится вернуться на российскую сцену. Певец планирует принять участие в гала-концерте «Новой волны», которая в этом году пройдет в конце августа в Казани. В шоу-бизнесе новость о возвращении Леонтьева восприняли с воодушевлением. Певец Александр Панайотов в беседе с корреспондентами URA.RU объяснил причину грядущего возвращения артиста.
«Валерий Леонтьев — это легенда, — говорит Александр. — Сцена для таких легендарных людей — это все. У него такой огромный послужной список! Многие годы Валерий Яковлевич дарил счастье миллионам своих поклонников».
«И вот так в одночасье взять и уйти очень и очень сложно, — продолжает Александр. — Такие единичные выходы должны быть. И очень радостно, что Валерий Яковлевич их делает. Люди его любят, как и он их».
Леонтьев в последнее время выходит на сцену действительно крайне редко: в основном, он соглашается петь на корпоративах. Например, на днях Валерий Яковлевич выступал во Франции. Как говорят очевидцы, несмотря на простой в гастрольной деятельности, форму «Казанова» не растерял: поет все также же мощно, он по-прежнему бодр и энергичен.
В России после начала пандемии Леонтьев выходил на сцену лишь дважды. Это случилось во время юбилейных концертов Игоря Крутого в Москве. Появление Валерия Яковлевича тогда вызвало настоящий ажиотаж: поклонники сразу ринулись к сцене, как только услышали его фамилию. А после выступления Леонтьев еще минут двадцать собирал букеты от фанатов.
За кулисами Леонтьева уже поджидала толпа журналистов. «Когда вы вернетесь?» — спрашивались у Казановы. «И не собираюсь», — отвечал артист.
В кулуарах шоу-бизнеса говорят, что Леонтьев примет участие в «Новой волне» исключительно из-за Игоря Крутого, с которым дружит почти сорок лет. При этом полноценное «да» Леонтьев дал только на днях. Именно поэтому имя Валерия Яковлевича не указывали в афишах. Между тем, в кулуарах говорят: не исключено, что Леонтьев примет участие сразу в нескольких конкурсных днях. Все будет зависеть исключительно от его желания.
К слову, в «Новой волне» в этом году ожидается участие и другой редкой гостьи Ирины Аллегровой. «Императрица», как известно, давно отказалась от гастролей. Недавно она объясняла фанатам, что вряд ли вернется полноценно на сцену. «Мне тяжело, вы не хотите принять сколько мне лет», — заявила Ирина Александровна.
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