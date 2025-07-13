На трассе под Ростовом крупные пожары на полях

Shot: в Ростовской области горят поля
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Под Ростовом замечены полевые пожары
Под Ростовом замечены полевые пожары Фото:

Пожары вспыхнули вдоль автомобильной трассы между Шахтами и Ростовом-на-Дону днем, охватив поля по обе стороны дороги. На отдельных отрезках магистрали из-за густого дыма наблюдается нулевая видимость, что затрудняет движение транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

«Армагеддон в Ростовской области: сильно горят поля между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На некоторых участках трассы нулевая видимость», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе возле ТЦ «Меркурий», площадь возгорания достигла 9100 квадратных метров, а к тушению были привлечены более 130 пожарных. Быстрое распространение огня связывали с высокой пожарной нагрузкой внутри складов. Таким образом, серия пожаров в регионе продолжается, что осложняет ситуацию с безопасностью и движением транспорта.

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Пожары вспыхнули вдоль автомобильной трассы между Шахтами и Ростовом-на-Дону днем, охватив поля по обе стороны дороги. На отдельных отрезках магистрали из-за густого дыма наблюдается нулевая видимость, что затрудняет движение транспорта. Об этом сообщают очевидцы. «Армагеддон в Ростовской области: сильно горят поля между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На некоторых участках трассы нулевая видимость», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе возле ТЦ «Меркурий», площадь возгорания достигла 9100 квадратных метров, а к тушению были привлечены более 130 пожарных. Быстрое распространение огня связывали с высокой пожарной нагрузкой внутри складов. Таким образом, серия пожаров в регионе продолжается, что осложняет ситуацию с безопасностью и движением транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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