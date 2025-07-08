Дым видно из разных районов города
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону увеличилась до 9100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРядом с крупнейшим ТЦ Ростова вспыхнул сильнейший пожар: что известно о втором за год ЧП к этому часу. Видео
«Площадь пожара выросла до 9100 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов», — сообщает telegram-канал ведомства. С огнем борются более 130 пожарных и 44 единицы техники.
Днем на складе возле ТЦ «Меркурий» на улице Орской начался пожар. Огромный черный столб дыма видно даже из центра города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!