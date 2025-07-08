Площадь пожара в Ростове-на-Дону превысила 9000 квадратных метров. Видео

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Дым видно из разных районов города
Дым видно из разных районов города Фото:

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону увеличилась до 9100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Площадь пожара выросла до 9100 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов», — сообщает telegram-канал ведомства. С огнем борются более 130 пожарных и 44 единицы техники.

Днем на складе возле ТЦ «Меркурий» на улице Орской начался пожар. Огромный черный столб дыма видно даже из центра города.

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Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону увеличилась до 9100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. «Площадь пожара выросла до 9100 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов», — сообщает telegram-канал ведомства. С огнем борются более 130 пожарных и 44 единицы техники. Днем на складе возле ТЦ «Меркурий» на улице Орской начался пожар. Огромный черный столб дыма видно даже из центра города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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