16 июля 2025

Бахрейн отказался передать Украине ракеты для ЗРК Patriot

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США попросили Patriot у Бахрейна для ВСУ
США попросили Patriot у Бахрейна для ВСУ Фото:
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Правительство Бахрейна не намерено передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые королевство получает от США. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», — отметил Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, отвечая на вопрос журналиста о возможной передаче ракет Patriot Украине, передает ТАСС

На данный момент Дания и Германия выразили готовность присоединиться к новому механизму поставок вооружения Украине, предложенному президентом США Дональдом Трампом. В то же время Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались принимать участие в данной инициативе, как сообщают западные средства массовой информации в среду. Кроме того, агентство Bloomberg в среду обратило внимание на усиливающееся в Европе стремление снизить зависимость от американских вооружений.

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Правительство Бахрейна не намерено передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые королевство получает от США. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. «В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», — отметил Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, отвечая на вопрос журналиста о возможной передаче ракет Patriot Украине, передает ТАСС На данный момент Дания и Германия выразили готовность присоединиться к новому механизму поставок вооружения Украине, предложенному президентом США Дональдом Трампом. В то же время Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались принимать участие в данной инициативе, как сообщают западные средства массовой информации в среду. Кроме того, агентство Bloomberg в среду обратило внимание на усиливающееся в Европе стремление снизить зависимость от американских вооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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