На Камчатке во время мощного землетрясения провели роды у 14-летней девушки

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Девушка родила в самый разгар землетрясения
Девушка родила в самый разгар землетрясения Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В Петропавловске-Камчатском 14-летняя девушка родила здорового ребенка во время мощного девятибалльного землетрясения. Об этом сообщил telegram-канал.

Период схваток происходил в разгар землетрясения. Рядом с девушкой находилась 35-летняя мама. Анестезиолог и акушер успокоили девушку в момент сильной тряски. Девочка весом 2950 граммов появилась на свет в 12:20 по местному времени. Малышку назвали Эвелиной. Семья новорожденной планирует обратиться в местные органы власти с просьбой представить медицинских работников к госнаграде за самоотверженность и высокий профессионализм. Об пишет telegram-канал Shot.

Сильнейшие толчки в XXI веке произошли рано утром на Камчатке. После этого в регионе, а также в США и Японии объявили угрозу цунами. В прибрежных районах российского края были затоплены порты и предприятия. В результате этого были повреждены важные моменты инфраструктуры, URA.RU публиковало фотографии последствий. За несколько часов до бедствия в регионе родила еще одна женщина, а после началась эвакуация.

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В Петропавловске-Камчатском 14-летняя девушка родила здорового ребенка во время мощного девятибалльного землетрясения. Об этом сообщил telegram-канал. Период схваток происходил в разгар землетрясения. Рядом с девушкой находилась 35-летняя мама. Анестезиолог и акушер успокоили девушку в момент сильной тряски. Девочка весом 2950 граммов появилась на свет в 12:20 по местному времени. Малышку назвали Эвелиной. Семья новорожденной планирует обратиться в местные органы власти с просьбой представить медицинских работников к госнаграде за самоотверженность и высокий профессионализм. Об пишет telegram-канал Shot. Сильнейшие толчки в XXI веке произошли рано утром на Камчатке. После этого в регионе, а также в США и Японии объявили угрозу цунами. В прибрежных районах российского края были затоплены порты и предприятия. В результате этого были повреждены важные моменты инфраструктуры, URA.RU публиковало фотографии последствий. За несколько часов до бедствия в регионе родила еще одна женщина, а после началась эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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