На Камчатке во время мощного землетрясения провели роды у 14-летней девушки

В Петропавловске-Камчатском 14-летняя девушка родила здорового ребенка во время мощного девятибалльного землетрясения. Об этом сообщил telegram-канал.
Период схваток происходил в разгар землетрясения. Рядом с девушкой находилась 35-летняя мама. Анестезиолог и акушер успокоили девушку в момент сильной тряски. Девочка весом 2950 граммов появилась на свет в 12:20 по местному времени. Малышку назвали Эвелиной. Семья новорожденной планирует обратиться в местные органы власти с просьбой представить медицинских работников к госнаграде за самоотверженность и высокий профессионализм. Об пишет telegram-канал Shot.
Сильнейшие толчки в XXI веке произошли рано утром на Камчатке. После этого в регионе, а также в США и Японии объявили угрозу цунами. В прибрежных районах российского края были затоплены порты и предприятия. В результате этого были повреждены важные моменты инфраструктуры, URA.RU публиковало фотографии последствий. За несколько часов до бедствия в регионе родила еще одна женщина, а после началась эвакуация.
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