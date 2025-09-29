Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что к ней постоянно во снах приходит ее бывший муж Игорь Кузнецов, пропавший без вести во Франции полгода назад. Об этом певица сообщила на праздновании своего дня рождения.
«Он приходит постоянно во снах.18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребенок, дитя любви от него. Души по-любому на энергетическом уровне еще общаются», — отметила Катя Лель для "Пятого канала".
Исполнительница уточнила, что поиски бизнесмена продолжаются, но о его судьбе до сих пор ничего не известно. По ее словам, уголовные дела возбуждены как во Франции, так и в России.
Лель подчеркнула, что хочет дойти до истины ради их общей дочери. Катя Лель и Игорь Кузнецов состояли в браке с 2008 по 2023 год.
Ранее информация о том, что Игорь Кузнецов, бывший супруг певицы Кати Лель, исчез во Франции, вызвала широкий резонанс среди представителей светской жизни. По данным из шоу-бизнеса, экс-муж исполнительницы известного хита «Мой мармеладный» предположительно утонул в Ницце, куда он отправился в начале апреля. Как сообщил корреспонденту URA.RU друг Кузнецова, популярный шансонье Евгений Кемеровский, незадолго до исчезновения Игорь прислал ему видеозапись, в которой жаловался на крайне холодную воду.
