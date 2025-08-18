Саудовская Аравия готова стать площадкой для новых переговоров по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саудовская Аравия поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной
Саудовская Аравия поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Саудовская Аравия может стать новой площадкой для проведения следующих раундов переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива Абдель Азиз бен Сагер.

«Вероятность проведения будущих встреч выглядит весьма высокой. <...> Успех в организации подготовительных встреч в Эр-Рияде делает ее естественным кандидатом для проведения следующих, более содержательных раундов, которые станут продолжением саммита на Аляске», — рассказал Сагер ТАСС, отметив, что королевство обладает необходимым дипломатическим потенциалом и нейтралитетом.

Саудовская Аравия поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной. Ранее Эр-Рияд уже принимал у себя встречи между представителями России и США, а также консультации с украинской делегацией. Ключевые монархии региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — положительно оценивают прошедший саммит на Аляске, который стал стартовой точкой нового дипломатического процесса. Эти страны считают, что сближение между Москвой и Вашингтоном может смягчить последствия конфликта для мировых рынков.

Саудовские власти неоднократно заявляли о готовности выступать посредниками между Россией и Украиной. Королевство также поддерживает гуманитарные инициативы. В этих усилиях Саудовская Аравия сотрудничает с Катаром, который активно участвует в гуманитарных переговорах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Саудовская Аравия может стать новой площадкой для проведения следующих раундов переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива Абдель Азиз бен Сагер. «Вероятность проведения будущих встреч выглядит весьма высокой. <...> Успех в организации подготовительных встреч в Эр-Рияде делает ее естественным кандидатом для проведения следующих, более содержательных раундов, которые станут продолжением саммита на Аляске», — рассказал Сагер ТАСС, отметив, что королевство обладает необходимым дипломатическим потенциалом и нейтралитетом. Саудовская Аравия поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной. Ранее Эр-Рияд уже принимал у себя встречи между представителями России и США, а также консультации с украинской делегацией. Ключевые монархии региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — положительно оценивают прошедший саммит на Аляске, который стал стартовой точкой нового дипломатического процесса. Эти страны считают, что сближение между Москвой и Вашингтоном может смягчить последствия конфликта для мировых рынков. Саудовские власти неоднократно заявляли о готовности выступать посредниками между Россией и Украиной. Королевство также поддерживает гуманитарные инициативы. В этих усилиях Саудовская Аравия сотрудничает с Катаром, который активно участвует в гуманитарных переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...