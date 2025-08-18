Саудовская Аравия готова стать площадкой для новых переговоров по Украине

Саудовская Аравия может стать новой площадкой для проведения следующих раундов переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива Абдель Азиз бен Сагер.
«Вероятность проведения будущих встреч выглядит весьма высокой. <...> Успех в организации подготовительных встреч в Эр-Рияде делает ее естественным кандидатом для проведения следующих, более содержательных раундов, которые станут продолжением саммита на Аляске», — рассказал Сагер ТАСС, отметив, что королевство обладает необходимым дипломатическим потенциалом и нейтралитетом.
Саудовская Аравия поддерживает сбалансированные отношения с Россией, США и Украиной. Ранее Эр-Рияд уже принимал у себя встречи между представителями России и США, а также консультации с украинской делегацией. Ключевые монархии региона — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — положительно оценивают прошедший саммит на Аляске, который стал стартовой точкой нового дипломатического процесса. Эти страны считают, что сближение между Москвой и Вашингтоном может смягчить последствия конфликта для мировых рынков.
Саудовские власти неоднократно заявляли о готовности выступать посредниками между Россией и Украиной. Королевство также поддерживает гуманитарные инициативы. В этих усилиях Саудовская Аравия сотрудничает с Катаром, который активно участвует в гуманитарных переговорах.
