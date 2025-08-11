«Есть шанс достичь мира»: Зеленский поговорил об СВО с принцем Саудовской Аравии

Зеленский заявил о реальном шансе достичь мира по Украине
Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии
Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом написал сам Зеленский в своем telegram-канале. Они обсудили проводимую работу по достижению мира на Украине.

"Фактически круглосуточно идет коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира, но мир должен быть честным и стойким, а безопасность – гарантированной", — написал Зеленский. Также украинский президент отметил, что лидер Саудовской Аравии поддержал его позицию по поводу якобы опасности решений, принятых без участия Украины и Европы.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным должны состояться 15 августа на Аляске: предстоящая встреча будет посвящена поиску путей урегулирования конфликта на Украине и снижения напряженности между странами. Ранее RT писал, что Европа боится оказаться в стороне от переговоров и пытается добиться присутствия Зеленского на встрече.

