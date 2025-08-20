Ресторан Булановой, подаренный на свадьбу, получил убыток в 16 млн

Ресторан певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому», открытый в центре Санкт-Петербурга в 2023 году, завершил 2024 год с убытком в 16 миллионов рублей. Об этом заявлено в финансовой отчетности заведения.
«В прошлом году ресторан работал меньше года, однако даже за этот период не удалось выйти на прибыль», — отмечает издание «КП-Петербург». По информации источника, ресторан, который Буланова получила в подарок на свадьбу от супруга Валерия Руднева, показывает отрицательную динамику второй год подряд.
Известно, что на открытие ресторана было потрачено порядка 50 миллионов рублей. Несмотря на популярность самой артистки — концерты Булановой сейчас проходят с аншлагами, а гастрольный график расписан до середины следующего года — ресторанный бизнес пока остается убыточным. Аналитики связывают финансовые трудности с высокой конкуренцией в этом сегменте и значительными издержками на запуск нового заведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.