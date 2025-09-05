05 сентября 2025

Сийярто: Венгрия вынуждена покупать нефть только у России

Венгрия вынуждена закупать нефть исключительно у России из-за препятствий со стороны Евросоюза и Хорватии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Европейский союз не только не помог нам с альтернативными поставками, но и не одобрил финансирование для расширения инфраструктуры», — подчеркнул Сийярто. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что Хорватия также не пошла навстречу — страна не увеличила возможности нефтепровода, ведущего в Венгрию, и повысила плату за транзит нефти в пять раз выше общеевропейских стандартов.

Ранее Венгрия и Словакия уже сталкивались с перебоями в поставках российской нефти из-за атак на нефтепровод «Дружба» и неоднократно обращались к Еврокомиссии с просьбой обеспечить энергетическую безопасность региона. Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, продолжающих открыто закупать российскую нефть, в то время как другие государства, по заявлениям Будапешта, делают это скрыто через третьи страны.

