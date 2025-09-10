Протестующие захватили вокзал в Париже

Митингующие во Франции захватили Лионский вокзал в Париже. Арестовано почти 200 участников протестов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«В парижском регионе арестовано 183 человека, сообщила в последнем отчете префектура полиции Парижа», — говорится в сообщении BFMTV. Также отмечается, что протестующие захватили здание Лионского вокзала в столице Франции.
Также сообщается, что силы полиции по борьбе с беспорядками (CRS) отразили попытку вторжения 700 человек на железнодорожный вокзал Сен-Шарль в Марселе. Помимо Парижа, сообщается телеканал, массовые акции протеста под девизом «Заблокируем все» проходят и в других французских городах. Участники перекрывают дороги и разводят костры. 200 человек сейчас присутствуют на шествии в Ницце.
Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили, что готовы принять меры безопасности из-за протестов. В ведомстве также сказали, что будут выстраивать работу в зависимости от того, как близко к российским загранучреждениям подойдут митингующие.
В Париже и пригородах протестующие 10 сентября начали перекрывать дороги, разводить костры и проводить акции неповиновения. Причиной протестов стал законопроект о бюджете на 2026 год, в котором планируется сильно сократить государственные расходы. С самого утра люди начали собираться на важных дорогах города. На площади Ла-Шапель они заблокировали движение машин, а на востоке Парижа возле одного из лицеев высыпали мусор на дорогу и подожгли его. Из-за этого транспорт в районе полностью встал, а полиция прибыла на место событий для сдерживания митингующих.
