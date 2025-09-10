Протестующие захватили вокзал в Париже

Участники митинга захватили Лионский вокзал в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщается, что французская полиция задержала около 200 митингующих (архивное фото)
Сообщается, что французская полиция задержала около 200 митингующих (архивное фото) Фото:

Митингующие во Франции захватили Лионский вокзал в Париже. Арестовано почти 200 участников протестов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В парижском регионе арестовано 183 человека, сообщила в последнем отчете префектура полиции Парижа», — говорится в сообщении BFMTV. Также отмечается, что протестующие захватили здание Лионского вокзала в столице Франции.

Также сообщается, что силы полиции по борьбе с беспорядками (CRS) отразили попытку вторжения 700 человек на железнодорожный вокзал Сен-Шарль в Марселе. Помимо Парижа, сообщается телеканал, массовые акции протеста под девизом «Заблокируем все» проходят и в других французских городах. Участники перекрывают дороги и разводят костры. 200 человек сейчас присутствуют на шествии в Ницце.

Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили, что готовы принять меры безопасности из-за протестов. В ведомстве также сказали, что будут выстраивать работу в зависимости от того, как близко к российским загранучреждениям подойдут митингующие.

В Париже и пригородах протестующие 10 сентября начали перекрывать дороги, разводить костры и проводить акции неповиновения. Причиной протестов стал законопроект о бюджете на 2026 год, в котором планируется сильно сократить государственные расходы. С самого утра люди начали собираться на важных дорогах города. На площади Ла-Шапель они заблокировали движение машин, а на востоке Парижа возле одного из лицеев высыпали мусор на дорогу и подожгли его. Из-за этого транспорт в районе полностью встал, а полиция прибыла на место событий для сдерживания митингующих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Митингующие во Франции захватили Лионский вокзал в Париже. Арестовано почти 200 участников протестов. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «В парижском регионе арестовано 183 человека, сообщила в последнем отчете префектура полиции Парижа», — говорится в сообщении BFMTV. Также отмечается, что протестующие захватили здание Лионского вокзала в столице Франции. Также сообщается, что силы полиции по борьбе с беспорядками (CRS) отразили попытку вторжения 700 человек на железнодорожный вокзал Сен-Шарль в Марселе. Помимо Парижа, сообщается телеканал, массовые акции протеста под девизом «Заблокируем все» проходят и в других французских городах. Участники перекрывают дороги и разводят костры. 200 человек сейчас присутствуют на шествии в Ницце. Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили, что готовы принять меры безопасности из-за протестов. В ведомстве также сказали, что будут выстраивать работу в зависимости от того, как близко к российским загранучреждениям подойдут митингующие. В Париже и пригородах протестующие 10 сентября начали перекрывать дороги, разводить костры и проводить акции неповиновения. Причиной протестов стал законопроект о бюджете на 2026 год, в котором планируется сильно сократить государственные расходы. С самого утра люди начали собираться на важных дорогах города. На площади Ла-Шапель они заблокировали движение машин, а на востоке Парижа возле одного из лицеев высыпали мусор на дорогу и подожгли его. Из-за этого транспорт в районе полностью встал, а полиция прибыла на место событий для сдерживания митингующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...