Захарова: в 2025 году количество дипфейков в России выросло в три раза

В 2025 году количество дипфейков, обнаруженных в российском информационном пространстве, увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это не просто мемы с голосом, не просто картинка или коллаж, а настоящие дипфейки. Это в три раза больше показателей за весь 2024 год, а 2025 еще не закончился, и эта статистика за первую его часть», — подчеркнула Захарова со ссылкой на данные аналитического центра АНО «Диалог Регионы» в ходе Восточного экономического форума. Согласно статистике, с начала года в стране выявили 231 уникальный дипфейк и около 29 тысяч их копий.
По информации АНО «Диалог Регионы», за первые восемь месяцев текущего года число дипфейков в России оказалось в 11,4 раза выше, чем за весь 2023 год. Эксперты организации уточнили, что подавляющее большинство выявленных фейков — около 88% — касаются тем политической направленности и вопросов государственной безопасности. Специалисты связывают это с попытками оказать влияние на общественное мнение и процессы внутренней стабильности через распространение дезинформации.
С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке ради мира и процветания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.