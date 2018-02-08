Как оскорбляют россиян на Олимпиаде-2018

20:00 08 февраля 2018 7

Олимпийские игры в Южной Корее откроются 9 февраля, но россияне уже говорят о дискриминации Фото: официальный сайт МОК

Российские атлеты, прибывшие в Южную Корею для участия в Олимпийских играх, стали жертвами дискриминации. Первым об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, возглавляющий отечественную делегацию в Пхенчхане. По его словам, россияне подверглись нападкам со стороны канадцев. При этом он отказался раскрывать детали произошедшего. Другие участники олимпийской делегации подтверждают, что нападки действительно происходят.

«У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативом… За все время был зафиксирован только один случай — со стороны Канады. Инцидент был исчерпан, глава делегации канадской принес извинения. Не буду вдаваться в подробности, что было, они негативно отнеслись к одному из наших тренеров, но все исчерпано уже», — заявил Поздняков.

Атлетам пришлось заклеивать российскую символику даже на своих сумках и чемоданах Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Главный тренер национальной сборной по фристайлу Александр Долгов также пожаловался, что допинг-офицеры посетили спортсменов уже в первый тренировочный день. Так, российский олимпиец Александр Смышляев едва не пропустил тренировку из-за того, что непосредственно накануне предстоящей тренировки к нему в номер пришли допинг-офицеры. У россиянина взяли анализы мочи и крови.

Ранее стало известно, что российским спортсменам пришлось заклеить скотчем название своей страны на сумках и куртках, поскольку экипировки Zasport без флагов и слова «Russia» хватило не всем. Наклейки на форму — один из возможных способов выхода из сложившейся ситуации. На наклейках может быть нанесена аббревиатура OAR или ее расшифровка — Olympic Athletes from Russia.

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева подтвердила эту информацию. «Летим в Корею. Весь самолет — наши, нейтральные. Президент Федерации скелетона показывает свою олимпийскую обувь. Флаг России замазан фломастером, символ ОКР заклеен „правильным“ — OAR. Но правильных логотипов всем не хватило. Флаги России в итоге заклеивали синими тейпами — клейкими лентами из ткани для фиксации и поддержки суставов. Ад», — написала она в своем телеграм-канале.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, находящийся сейчас в Пхенчхане, заявил «URA.RU», что «в этой ситуации на дураков обращать внимания не нужно»: «Нужно делать свое дело. Мы — большая, сильная страна, у нас крепкая команда, ждем пополнения. Но и в этом составе мы способны кое-кому нос утереть».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал «наплевать на нападки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время он признался, что «постоянно в последнее время сталкивается с различными нападками». «Но мне совершенно наплевать, меня это не волнует. Я сильный и работу свою делаю честно и того же желаю всем остальным», — заключил Губерниев.

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов пояснил «URA.RU», что наших спортсменов «никто особо не обижает». «Что касается нападок со стороны американцев и канадцев, то это есть. Они все время на нас нападают в течение последнего года», — сказал собеседник агентства.

Один из участников олимпийской делегации в Южной Корее на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что «попытки дискриминации действительно происходят»: «В основном это наблюдается на бытовом уровне. Например, стал свидетелем ситуации, когда кто-то из иностранных атлетов как-то насмешливо прокомментировал «обезличенный» статус россиян. Некоторые отпускают шутки про допинг и россиян.

К счастью, наши ребята хорошо подготовлены психологически, не ведутся на провокации, сдерживаются, хотя, думаю, иногда их подмывает дать в морду таким шутникам».

В то же время президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев рассказал «URA.RU», что посетил олимпийские деревни: «Никаких явных проблем [с дискриминацией] я не обнаружил, все нормально. На бытовом уровне тоже никакой дискриминации нет. Есть решение МОК, которое мы признаем, его надо придерживаться», — сказал Тарпищев.

Напомним, из-за разразившегося допингового скандала вокруг Сочи-2014 на Играх в Пхенчхане Международный олимпийский комитет позволил выступить только «чистым» российским спортсменам под нейтральным флагом в специальном статусе «олимпийские атлеты из России». Приглашенные спортсмены прошли строгий отбор двух специальных комиссий МОК.