Простому шоферу грозит тюрьма за любовный треугольник со следователем

Следователь Иван Грязнов (слева), его бывшая девушка Лидия Волгина и ее новый сожитель Виктор Сарачев Коллаж: Дмитрий Циулин, «URA.RU»

Настоящая мелодрама разворачивается во Владимирской области. Жителя города Вязники обвиняют в поджоге машины следователя местного отдела СК, который раньше был сожителем его возлюбленной. Любовный треугольник обернулся уголовным делом: мужчина клянется, что ни в чем не виноват, но суд уже готов отправить его за решетку.

Кому не угодил следователь?

В тихий вечер 18 января 2018 года молодой следователь отдела СК по городу Вязники Иван Грязнов находился на работе. Он только что вернулся из Владимира, куда ездил на аттестацию, и сидел в кабинете, перебирая бумаги, когда за окном раздался хлопок. Через секунду в его кабинет вбежал начальник со словами: «У нас на стоянке горит машина!» Когда они выбежали на улицу, оказалось, что полыхает автомобиль Грязнова — купленный им в 2014 году за 672 тыс. руб. «Шевроле Круз».

Сгоревший автомобиль Грязнова Фото: из материалов экспертизы о причинах возгорания автомобиля

«Пламя вырывалось из-под капота», — вспоминает следователь. — Солодилов (руководитель отдела — прим. ред.) отогнал свой автомобиль в сторону, и мы приступили к тушению… Нам стали помогать сотрудники ДПС, которые проезжали мимо». Минут через десять подъехали пожарные. Общими усилиями огонь погасили, но машина сильно пострадала — выгорел мотор и перед кузова.

«Сначала я и все коллеги подумали, что автомобиль загорелся сам в результате неисправности», — рассказывал Грязнов. Но вскоре следователи получили видео с камер наблюдения: на записи видно, что к машине подошел неизвестный, плеснул на капот жидкость и поджег ее. Из-за темноты и большого расстояния разглядеть его лицо было невозможно.

Грязнов терялся в догадках, кому он не угодил — вспоминал своих подследственных, которых за небольшой срок службы в СК успел отправить в тюрьму: один на допросах обещал ему проблемы, другой (осужденный за изнасилование) передал привет уже после отсидки на зоне, третий жаловался на него во все инстанции из-за осужденного сына (по мнению отца, незаконно).

«Жениться не желаю»

Больше полугода дело о поджоге оставалось бесфигурантным, но в октябре 2018 у сыщиков появился подозреваемый.

По мнению следователя, к поджогу его автомобиля причастна Лидия Волгина — девушка, с которой он до этого жил и которую бросил.

Несколько страниц в уголовном деле (имеются в распоряжении «URA.RU») посвящены описанию некогда романтичных отношений следователя и бухгалтерши.

Следователь Иван Грязнов — с манекеном, применяемым во время следственных экспериментов Фото: соцсети

Они познакомились в мае 2014 года. У Лиды за плечами был неудачный брак и развод, ребенку от первого мужа уже исполнилось девять лет. Для молодого следователя Ивана (ему на тот момент было 28) это были, напротив, первые серьезные отношения. Встречались они почти три года, но виделись в основном по выходным (в будни следователь часто задерживался на работе). Три месяца он снимал для себя и возлюбленной квартиру, но перестал «из-за нехватки денег».

Его родители были против их отношений, а родители Лиды высказывали претензии из-за того, что молодые живут вместе, но не женятся. «Во время моих отношений с Волгиной она неоднократно высказывала желание выйти за меня замуж, на что я отвечал ей согласием. Однако сам, не желая жениться на Волгиной, никаких шагов к созданию семьи не предпринимал, — признается следователь. — Это очень сильно раздражало Волгину… между нами часто возникали ссоры».

В ноябре 2016 Лида перестала предохраняться (необходимо было сделать перерыв в приеме контрацептивов) и забеременела. Но случился выкидыш, и девушка, не почувствовав поддержки со стороны партнера, стала винить его в случившемся.

«Считаю, что даже если у Волгиной и был выкидыш, то причиной послужили ранее принимаемые противозачаточные средства, индивидуальные особенности человека, а не мои личные качества», — заявит он позднее.

Иван Грязнов с уже новой девушкой Фото: соцсети

Вскоре следователь решил расстаться с Волгиной. «Создавать с ней семью я не собирался, однако не решился порвать с ней отношения, поскольку не хотел ее бросать в тот момент, когда она была без работы и денежных средств, — говорит Иван. — Решил дождаться подходящего момента, но этот вопрос она подняла сама в день нашей последней встречи, и мы расстались». «Через несколько дней … Волгина прислала мне смс, в котором написала, что не простит мне, что я так поступил с ней, что желает мне смерти, конкретно написала: „Чтоб ты сдох“», — вспоминает следователь.

По его рассказу, через месяц он начал встречаться с другой девушкой. Волгина, узнав об этом из соцсетей (Иван опубликовал фото с новой пассией) обвинила его в том, что просто пользовался ею, не испытывая к ней чувств. Следователь уверен, что поджог автомобиля был местью со стороны Лиды: они часто ездили вместе на его «Шевроле» и она считала авто чуть ли не своей собственностью (хотя, по его словам, он купил машину еще до знакомства с ней). «Дата поджога моего автомобиля совпадает с датой моего расставания с Волгиной», — замечает Грязнов.

Шерше ля фам

Спустя полгода после расставания со следователем Лида сошлась с Виктором Сарачевым — водителем управлении соцзащиты (находится прямо напротив следственного комитета). По словам обоих, их отношения серьезны и они планируют пожениться.

«Когда мы с Виктором стали встречаться, он мне сказал: «Как хорошо, что ты с этим следователем рассталась — тогда бы у меня не было тебя»,

— вспоминает Лида слова нового возлюбленного.

Бывшая жена Виктора Анна Сарачева Фото: соцсети

По версии следствия, именно он по просьбе Лиды и сжег автомобиль ненавистного ей экс-любовника. В пользу этого говорил и тот факт, что Волгина и Сарачев вскоре после поджога переехали в Москву. Но нужны были доказательства — их предоставила бывшая жена Виктора Анна Сарачева: она опознавала его на видео. Человек на записи поджигал машину левой рукой, а Виктор, по словам Анны, как раз левша.

По ее словам, это уже не первая ситуация, когда Виктор портит чужую машину. Квартира, в которой жили Сарачевы, принадлежит Анне, а «Нива-Шевроле» была общая. Виктор требовал отдать ее ему, но Анна отвечала, что согласна делить имущество только по разводу. Однажды, выйдя из дома, она обнаружила, что колеса «Нивы» спущены, а на другой день у нее отказали тормоза.

Однажды у машины Анны оказался перерезан тормозной шланг Фото: из материалов дела

В сервисе выяснилось, что кто-то перерезал тормозной шланг. «Я понимала, что это сделал Сарачев, но никаких доказательств у меня не было, — заявила Анна на допросе. — В августе 2018 я оформила официальный развод с Сарачевым и выплатила ему компенсацию за наш автомобиль в размере 150 тысяч рублей. После этого он перестал требовать от меня денег».

Бывшая жена не только опознала в поджигателе Виктора, но и привела целую кучу доказательств, почему это должен быть именно он. «Я прожила с Сарачевым… двенадцать лет, и я с уверенностью узнаю его по походке, повадкам, движениям… Походка у Сарачева специфическая … корпус тела отклонен назад, руки разведены в стороны…

В простонародье такая походка называется «бычья». По словам Анны, именно так двигался поджигатель. «Тропинка, по которой Сарачев отходил после поджога, хорошо ему известна…»

«Пугали пресс-камерой»

Для полноты картины силовикам не хватало только явки с повинной — ее удалось получить в ноябре 2018 года. «В тот день, когда за мной приехала полиция, мы были дома у мамы, — вспоминает она. — Зашел оперуполномоченный Павел Тумаков, которого я хорошо знаю (мы когда-то дружили) и сказал: „Лида, там приехал следователь из Владимира, у него к тебе вопрос по поводу твоего брата — с ним что-то случилось. Пожалуйста, проедь, 10 минут туда-обратно, я тебя отвезу“. До брата я не дозвонилась — дома все заволновались. Меня повез Виктор, оперативники сопровождали нас на второй машине».

В полиции, по словам Лиды, их с Виктором развели по разным кабинетам.

«Меня закрыли и началось: нецензурная брань, унижения, оскорбления. Следователь на меня орал — мне стало плохо: поднялось давление, я упала со стула, — вспоминает девушка.

— Сказали, что если я не дам против него показания, то его прямо сейчас увезут в «пресс-камеру». И меня тоже. Я сказала, что это он сделал».

И Лида, и Виктор потом отказались от этих показаний, заявив, что дали их под давлением. Но дело все равно ушло в суд. «Наша жизнь превратилась в ад, — говорит Волгина.- Мы заплатили больше полумиллиона рублей адвокатам. Уже не знаем, откуда брать деньги: я работаю простым бухгалтером».

Грозит пять лет тюрьмы

По словам Волгиной, в деле — масса нестыковок, но суд не хочет обращать на них внимания. «Экспертиза установила, что человек на видеозаписи на 8 см выше Виктора (у него рост 180 см, а по экспертизе — 187,7 см), — говорит Лида. — При этом на записи видно, что с места происшествия уезжает серая „Нива-Шевроле“, на которой ездит его бывшая жена. А ведь она целый год угрожала, что посадит его!»

Лидия Волгина Фото: соцсети

Лидия и Виктор дважды проходили полиграф (одно исследование подтвердило виновность Сарачева, другое, наоборот, установило невиновность), но оба полиграфа в дело не попали. Но, самое главное, есть свидетель, которая обеспечивает Виктору алиби — знакомая его матери Людмила Чиркова. В день поджога она заходила к ним домой, чтобы взять в долг, и как раз Виктор давал ей деньги. По ее словам, это было около 22.30 — 23 часов (время поджога — 23.21).

«Как только мы заявили ее как свидетеля, на нее началось давление — к ней домой приехали следователи, участковый, допрашивали ее часа четыре, пугали, что привлекут за ложь», — говорит Виктор. Однако бабушка оказалось «твердым орешком»: она подтвердила в суде все сказанное на допросах.

Сам Виктор клянется, что не поджигал машину следователя: «Я его даже не знаю, зачем мне это?» По его словам, его бывшая жена его оговорила, желая отомстить ему.

«Мы расстались очень плохо, и следователи этим воспользовались, — говорит он. — Она постоянно пишет на меня заявления в полицию. Дочке шесть лет, но я последний раз видел ее год назад — бывшая не дает мне с ней видеться».

Лидия и Виктор говорят, что у них все серьезно и они хотят пожениться. Если только Виктора не посадят… Фото: из личного архива Лидии Волгиной

Следователь, чью машину сожгли, склонен считать, что это сделал именно Сарачев. «Я доверяю следствию», — заявил агентству Иван Грязнов. Анна Сарачева отказалась общаться с корреспондентом «URA.RU» по телефону, отметив, что расценивает звонок журналиста как давление на свидетеля. Следователь Максим Зашкалов, который вел дело о поджоге, заявив, что готов дать пояснения, если на то будет одобрения начальства. Запрос в Следственное управление Следственного комитета по Владимирской области направлен, к моменту публикации ответ на него не поступил.

Ближайшее заседание по делу о поджоге пройдет в суде города Вязники 13 августа — на нем состоятся прения сторон, после чего обвиняемый произнесет последнее слово и судья Юлия Ульянычева удалится для вынесения приговора. По части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ Виктору Сарачеву грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователь Иван Грязной вспоминает о своих отношениях с Лидией Волгиной Фото: из материалов уголовного дела

У них мог родиться ребенок, но судьба распорядилась иначе Фото: из материалов уголовного дела