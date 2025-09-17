Лавров рассказал, в чем Киев пошел наперекор США

Лавров: Киев отвергает оценки, переданные ему по итогам саммита на Аляске
Лавров заявил, что Киев отвергает предложения переданные Стивеном Уиткоффом
Лавров заявил, что Киев отвергает предложения переданные Стивеном Уиткоффом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев отверг оценки, переданные американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном перспективам урегулирования украинского конфликта. 

«Господин Уиткофф, спецпосланник президента [США Дональда] Трампа <...> передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске, и, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом», — заявил министр. Лавров пояснил, что предложения американской стороны должны были стать основой для дальнейших консультаций.

Ранее Лавров заявил о бесполезности разрешения конфликта на Украине с помощью обмена территориями или торговли между Россией и США. По мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность возвращения к границам 1991 года.

