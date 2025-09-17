Лавров рассказал, в чем Киев пошел наперекор США

Киев отверг оценки, переданные американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном перспективам урегулирования украинского конфликта.
«Господин Уиткофф, спецпосланник президента [США Дональда] Трампа <...> передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске, и, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом», — заявил министр. Лавров пояснил, что предложения американской стороны должны были стать основой для дальнейших консультаций.
Ранее Лавров заявил о бесполезности разрешения конфликта на Украине с помощью обмена территориями или торговли между Россией и США. По мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность возвращения к границам 1991 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.