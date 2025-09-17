Здание правительства в российском регионе атаковали дроны

Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены кровля и остекление административного здания.

«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ... От ударов повреждены кровля и остекление», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. Сведения о прочих последствиях уточняются.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение последних суток российские военные средства ПВО ликвидировали 357 беспилотников ВСУ. Помимо этого, в северо-западной части Черного моря был уничтожен вражеский беспилотный катер.

