Здание правительства в российском регионе атаковали дроны

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены кровля и остекление административного здания.
«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ... От ударов повреждены кровля и остекление», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. Сведения о прочих последствиях уточняются.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение последних суток российские военные средства ПВО ликвидировали 357 беспилотников ВСУ. Помимо этого, в северо-западной части Черного моря был уничтожен вражеский беспилотный катер.
