Новый альбом от «Обе две» и премьера клипа от The Weeknd

Группа «Обе две» выпустила новый полноформатный альбом впервые за пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

На этой неделе онлайн порадовал нас множеством громких премьер и новинок из мира музыки, кино и возможностей для личного творчества. Мы собрали для вас самое актуальное и интересное в нашей новой Афише на выходные. Чем заняться, не выходя из дома и не рискуя своим здоровьем, узнаем прямо сейчас:

6. Готовим настроение к Рождеству

Гимн Рождества — «All I Want For Christmas Is You» от Мэрайи Кэри — получил бриллиантовую сертификацию в США за продажу 10 000 000 копий. Сам трек был выпущен в 2010 году.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9073546/track/630586' target="_blank">All I Want for Christmas Is You</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4883' target="_blank">Mariah Carey</a> на Яндекс.Музыке

5. Смотрим трейлер черно-белой драмы с Дензелом Вашингтоном

Киностудия A24 выпустила второй трейлер черно-белой драмы «Трагедия Макбет», который был снят по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. В видео лорд Макбет (Дензел Вашингтон) убивает шотландского короля Дункана (Брендан Глисон). Смерть запускает ход событий, в конце которого убийца добьется своего и поплатится жизнью. Есть вероятность, что реплики персонажей в драме будут в стихотворной форме.

4. Слушаем новый альбом от «Обе две»

Российская музыкальная группа «Обе две» выпустила новый полноформатный альбом «Мне это не подходит». Он стал первым за последние пять лет. На пластинку попало 10 треков. Как отмечает сама группа, это кинематографичные и концептуальные истории в стиле «мрачный литературный поп», в которых каждый получит возможность увидеть себя, столкнуться со своими внутренними демонами и иллюзиями.

3. Смотрим за новым клипом The Weeknd на старую песню

Канадский певец The Weeknd выпустил клип на песню «Die For You», которая вошла в альбом «Starboy» 2016 года. Ролик рассказывает историю героя, который обладает сверхъестественными способностями: он может перемещать предметы силой мысли. Ученые ставят над ним эксперименты и исследуют его возможности. В личном деле герой обозначен как «Проект Starboy».

2. Создаем саундтрек для сериала

Сообщество «Вконтакте с авторами» объявило конкурс на создание саундтрека для альтернативного трейлера сериала «Солдаут», который выйдет в декабре в онлайн-кинотеатре Premier. Заявку можно подать до 28 ноября. Для участия в конкурсе музыкантам необходимо опубликовать на своей стене в социальной сети или на стене сообщества до трех композиций с хештегом #vktalents_premier. Победитель конкурса также сможет посетить закрытую перезентацию сериала в Москве.

1. Переживаем за «Ведьмака»

Авторы Netflix представили новый отрывок второго сезона сериала «Ведьмака», в котором Геральт (Генри Кавилл) столкнулся с местным вариантом Сколопендроморфа — огромной многоножки, которая активно пытается прикончить главного героя. В качестве защиты Геральт использует знак Квен, формируя щит. Чем закончится противостояние, возможно, зрители узнают из первой серии, которая выйдет в свет 17 декабря.

New monsters await. Are you ready? ??



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021