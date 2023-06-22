Россия начнет производить самолеты на смену Boieng и Airbus

Перезапуск отрасли стартовал с завода со столетней историей

22 июня 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Власти продолжают оказывать всевозможную финансовую поддержку авиационной отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ перезапускают авиационную отрасль, которая попала под сильный удар из-за санкций. Реформа поможет в ближайшие годы начать полноценное производство российских самолетов для гражданской авиации, обеспечив таким образом госбезопасность. Так эксперты URA.RU оценивают итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова 22 июня. По словам аналитиков, предприятия « загружают» для обеспечения их дальнейшей работы. Казанский авиационный завод — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. Основная продукция — военные и гражданские самолеты. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями, созданием и внедрением новых технологий, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей. Уже поступают коммерческие заказы на новый Ту-214 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160, как рассказывают сотрудники предприятия. В настоящее время авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3. Одну из новых моделей Мишустину в ходе визита продемонстрировали лично, а сотрудники предприятия рассказали о том, что в производстве уже находятся несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. Планируется нарастить мощности завода, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения до 20 самолетов год. Перед совещанием Михаил Мишустин осмотрел производственные мощности завода Фото: Георгий Бергал © URA.RU При этом пассажирские самолеты обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под интересы различных заказчиков, рассказали сотрудники премьеру. Ту-214 — платформа, на базе которой могут быть созданы самолеты различных модификаций. В текущих условиях, с учетом тенденций развития рынка авиаперевозок необходимо учитывать и сегмент грузовых перевозок воздушным транспортом. В частности, уже сегодня необходимо закладывать возможности конвертации пассажирских самолетов в грузовые версии для последующего использования транспортными компаниями. «Правительство оказывает отрасли максимальную поддержку. Реализуется отдельная госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 млрд рублей. Примерно столько же — и на следующий», — уточнил Мишустин. Статья по теме Власти раскрыли будущее российской авиации Премьер пояснил, что эти средства пойдут в том числе на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты, а научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в авиапроме будет уделяться особое внимание. «Субсидируем научно-исследовательские и конструкторские работы по приоритетным направлениям авиастроения. В трехлетнем бюджете заложили на такие цели более 90 млрд рублей, из них на этот год — около 37 млрд. Нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и средне- и дальнемагистральные воздушные суда. Спрос — огромный», — подчеркнул премьер. Статья по теме Путин представил план замены Boeing и Airbus Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и ком­форта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми. Визит премьера на авиазавод связан с желанием держать руку «на пульсе» по развитию отрасли в условиях импортозамещения и западных ограничений, которые выявили все больные места, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Михаил Мишустин за последнее время сильно погрузился в авиационную тематику и осуществляет личный контроль за развитием отрасли, которая сейчас оказалась в не очень хорошем состоянии. Уже были даны все поручения по линии Минтранса и Минпромторга, и сейчас премьер хочет «сверить часы» для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Фактически, правительство занялось «перезапуском» отрасли», — полагает эксперт. Правительство во главе с Мишустиным благодаря его личной вовлеченности в ближайшем времени может «возродить как феникс из пепла» всю авиацию и запустить полноценное производство российских самолетов. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. «Если получится это сделать к 2026—2027 году и критическая потребность в импорте отпадет, то это будет величайшее достижение наших управленцев. Ведь гражданская авиация — одна из главных отраслей и относится к обеспечению государственное безопасности, поэтому такое внимание со стороны федерального центра», — говорит Данюк. Премьеру рассказали о планах по развитию завода Фото: Георгий Бергал © URA.RU Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. По его словам, пока говорить о полном импортозамещении невозможно, но некоторые позиции можно заменить аналогами, и премьер хочет лично убедиться, что завод может обеспечить отрасль всем необходимым. «После объявления санкций авиационная отрасль попала под сильный удар и Мишустин это понимает. Президент неоднократно на различных совещаниях заявлял о необходимости „загрузки“ российских предприятий для обеспечения их дальнейшей работы. Премьер решил взять вопрос под личный контроль, не перекладывая на других, и фактически запустил реформу всей отрасли. Тем более, что в начале года он объявил, что в ближайшие 14 лет государственная поддержка модернизации отечественных предприятий авиационной промышленности может превысить 370 миллиардов рублей», — подытожил Горбачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ перезапускают авиационную отрасль, которая попала под сильный удар из-за санкций. Реформа поможет в ближайшие годы начать полноценное производство российских самолетов для гражданской авиации, обеспечив таким образом госбезопасность. Так эксперты URA.RU оценивают итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова 22 июня. По словам аналитиков, предприятия « загружают» для обеспечения их дальнейшей работы. Казанский авиационный завод — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. Основная продукция — военные и гражданские самолеты. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями, созданием и внедрением новых технологий, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей. За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160, как рассказывают сотрудники предприятия. В настоящее время авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3. Одну из новых моделей Мишустину в ходе визита продемонстрировали лично, а сотрудники предприятия рассказали о том, что в производстве уже находятся несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. Планируется нарастить мощности завода, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения до 20 самолетов год. При этом пассажирские самолеты обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под интересы различных заказчиков, рассказали сотрудники премьеру. Ту-214 — платформа, на базе которой могут быть созданы самолеты различных модификаций. В текущих условиях, с учетом тенденций развития рынка авиаперевозок необходимо учитывать и сегмент грузовых перевозок воздушным транспортом. В частности, уже сегодня необходимо закладывать возможности конвертации пассажирских самолетов в грузовые версии для последующего использования транспортными компаниями. Премьер пояснил, что эти средства пойдут в том числе на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты, а научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в авиапроме будет уделяться особое внимание. «Субсидируем научно-исследовательские и конструкторские работы по приоритетным направлениям авиастроения. В трехлетнем бюджете заложили на такие цели более 90 млрд рублей, из них на этот год — около 37 млрд. Нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и средне- и дальнемагистральные воздушные суда. Он отметил, что развитие отечественной авиации также особенно важно в условиях санкционного давления, поскольку вопросы безопасности и ком­форта пассажирских авиаперевозок являются ключевыми. Визит премьера на авиазавод связан с желанием держать руку «на пульсе» по развитию отрасли в условиях импортозамещения и западных ограничений, которые выявили все больные места, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Михаил Мишустин за последнее время сильно погрузился в авиационную тематику и осуществляет личный контроль за развитием отрасли, которая сейчас оказалась в не очень хорошем состоянии. Правительство во главе с Мишустиным благодаря его личной вовлеченности в ближайшем времени может «возродить как феникс из пепла» всю авиацию и запустить полноценное производство российских самолетов. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. По его словам, пока говорить о полном импортозамещении невозможно, но некоторые позиции можно заменить аналогами, и премьер хочет лично убедиться, что завод может обеспечить отрасль всем необходимым. «После объявления санкций авиационная отрасль попала под сильный удар и Мишустин это понимает. Президент неоднократно на различных совещаниях заявлял о необходимости „загрузки“ российских предприятий для обеспечения их дальнейшей работы. Премьер решил взять вопрос под личный контроль, не перекладывая на других, и фактически запустил реформу всей отрасли. Тем более, что в начале года он объявил, что в ближайшие 14 лет государственная поддержка модернизации отечественных предприятий авиационной промышленности может превысить 370 миллиардов рублей», — подытожил Горбачев.